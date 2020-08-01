В Славском районе в лесу потерялся трехлетний мальчик

1 Авг. 2020 2020-08-01T15:56:13+03:00

Алексей Добродеев пошел за грибами вместе с мамой

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Калининградская полиция объявила в розыск трехлетнего Алексея Добродеева. Сегодня около 12:45 он потерялся в лесном массиве в районе поселка Сосновое Славского района.

В лес за грибами Алеша пошел вместе с мамой. Сейчас полиция ведет розыск несовершеннолетнего, проводит осмотр лесополосы и опрос местных жителей.

- Мальчик одет в куртку фисташкового цвета, сиреневые штаны и оранжевые сапоги с рисунком уточки. Рост около 90 см, волосы темно-русые, глаза голубые, - говорится в ориентировке.

Если у Вас есть информация о местонахождении разыскиваемого просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: + 7 (40163) 3-11-02, 552- 617, либо 02, 102 и 89990923082.

ИСТОЧНИК KP.RU