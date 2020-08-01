В Славском районе в лесу потерялся трехлетний мальчик
Калининградская полиция объявила в розыск трехлетнего Алексея Добродеева. Сегодня около 12:45 он потерялся в лесном массиве в районе поселка Сосновое Славского района.
В лес за грибами Алеша пошел вместе с мамой. Сейчас полиция ведет розыск несовершеннолетнего, проводит осмотр лесополосы и опрос местных жителей.
- Мальчик одет в куртку фисташкового цвета, сиреневые штаны и оранжевые сапоги с рисунком уточки. Рост около 90 см, волосы темно-русые, глаза голубые, - говорится в ориентировке.
Если у Вас есть информация о местонахождении разыскиваемого просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: + 7 (40163) 3-11-02, 552- 617, либо 02, 102 и 89990923082.
ИСТОЧНИК KP.RU