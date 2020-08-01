2020-08-01T16:36:40+03:00
Общество

«Услышали плач» Потерявшийся в лесу под Славском мальчик найден

Ребенка нашел местный участковый
Иван МАРКОВ
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В центре найденный мальчикВ центре найденный мальчикФото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В субботу днем УМВД России по калининградской области распространило ориентировку на потерявшегося в лесу Славского района трехлетнего мальчика. Ребенок пошел за грибами вместе с мамой и потерялся. Незамедлительно были организованы мероприятия по розыску несовершеннолетнего, по тревоге полнят личный состав отделения полиции, и уже через пару часов мальчик был найден.

- Сотрудниками полиции проводилось прочесывание местности и опрос местных жителей, - сообщает пресс-служба УМВД. - Участковый уполномоченный встретил в лесу грибника, и поинтересовался не слышал ли он детский плач, не видел ли ребенка в лесу? Мужчина пояснил, что действительно минут 20 назад слышал детский плач. Полицейский направился в тот район, и обнаружил ребенка в трех километрах от места его пропажи.

Сейчас мальчик передан матери. С ним все в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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