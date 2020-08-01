У пятерых калининградцев мошенники сняли с карточек 995 рублей

1 Авг. 2020 2020-08-01T18:06:45+03:00

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В Калининграде продолжают «работать» телефонные мошенники. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, злоумышленники обычно представляются сотрудниками банков и заставляют сообщить им персональные данные банковских карт. Аферистам даже получается уговаривать своих жертв собственноручно снимать денежные средства со своих счетов и переводить их через терминалы на счета неизвестных лиц.

- За последнее время жертвами телефонных мошенников стали сразу пятеро калининградцев. Ими стали: 37-летняя торговый представитель, 38-летняя кассир, 41-летний рабочий, 56-летний помощник капитана судна и 60-летняя уборщица. Они лишились 210, 337, 179, 192 и 77 тысяч рублей соответственно. В общей сумме почти один миллион рублей.

Сотрудники полиции напоминают, что настоящие сотрудники банков не звонят клиентам с просьбой предоставить персональные данные, номера карт, одноразовые пароли из СМС для подтверждения финансовых операций, либо для отмены якобы совершенных «мошеннических действий». В случае же подобных звонков необходимо оперативно связаться с клиентским центром банка.

ИСТОЧНИК KP.RU