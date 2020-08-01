Троих советчан, избивших 19-летнего инвалида детства, возьмут под стражу
Прокуратура Калининградской области изменит меру пресечения троим из шести обвиняемых в жестоком избиении 19-летнего инвалида детства в Советске. На данный момент все шестеро находятся под домашним арестом, однако, по мнению прокурора причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц открыто, дерзко и в общественном месте, заслуживает более суровой кары.
- Действия группы лиц не были доведены до конца только по причине того, что очевидцы, угрожая вызвать полицию, заступились за потерпевшего, - считает прокурор. - Кроме того, по результатам инициированной проверки выявлены грубые нарушения домашнего ареста.
В итоге, троих нападавших возьмут под стражу. Предъявление обвинения по указанной квалификации запланировано на понедельник 3 августа.
Напомним, упомянутые события произошли 5 июля этого года в районе часа ночи. По словам очевидцев, пострадавший заступился за подругу, но его повалили на землю и стали избивать, в результате чего причинили тяжкий вред здоровью.
ИСТОЧНИК KP.RU