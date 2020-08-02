2020-08-02T10:40:32+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде за сутки выявили 19 новых случаев коронавируса

Всего в регионе зарегистрировано 2917 случаев заболевания.
Виктор Сергеев
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..Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Калининградской области за сутки выявили 19 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе по состоянию на воскресенье, 2 августа, зарегистрировано 2917 случаев заболевания.

За последние сутки в России выявлено 5 427 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 28,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 70 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 649 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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