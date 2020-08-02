В Калининграде за сутки выявили 19 новых случаев коронавируса
Всего в регионе зарегистрировано 2917 случаев заболевания.
.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Калининградской области за сутки выявили 19 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего в регионе по состоянию на воскресенье, 2 августа, зарегистрировано 2917 случаев заболевания.
За последние сутки в России выявлено 5 427 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 28,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 70 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 649 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU