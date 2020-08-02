В Калининграде умер пациент с коронавирусом
Количество летальных случаев от коронавируса в области составило 50
.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Калининградской области зарегистрирована еще одна смерть пациента с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Умерла 86-летняя женщина, у не была тяжёлая форма двухсторонней полисегментарной пневмонии на фоне хронического бронхо-легочного и сердечно-сосудистого заболевания
Таким образом, количество летальных случаев от коронавируса в области составило 50.
ИСТОЧНИК KP.RU