В Калининграде для проведения полумарафона перекрыли часть улиц в районе стадиона
В воскресенье, 2 августа, часть городских улиц в районе стадиона «Калининград» превратятся в беговые дорожки. Движение транспорта будет ограничено или изменено для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении полумарафона «ЗаБег.РФ», сообщает пресс-служба городской администрации.
С 7.00 до 14.00 движение транспорта закрыто по:
- Триумфальной аллее от ул. Героя России Р. Филипова до наб. Парадной (Октябрьский остров);
- Парадной набережной от ул. Триумфальная аллея до ул. Октябрьской (Октябрьский остров);
- ул. Октябрьской от Московского проспекта до ул. Дзержинского;
- 2-й эстакаде от ул. Дзержинского до спуска на аллею Чемпионов;
- по спуску со 2-й эстакады на Парадную набережную;
- Аллее Чемпионов на всем протяжении (Октябрьский остров);
- Восточной эстакаде от аллеи Чемпионов до ул. Ялтинской;
- ул. Ялтинской в районе пересечения с Восточной эстакадой;
- набережной Ген. Карбышева от ул. Ген. Павлова до ул. Октябрьской;
- ул. Ген. Павлова от Солнечного бульвара до ул. Ген. Карбышева.
Спортсменам и водителям сориентироваться помогут волонтёры, ограждения и выставленные дорожные знаки.
ИСТОЧНИК KP.RU