2020-08-02T11:33:33+03:00
Общество

В Калининграде для проведения полумарафона перекрыли часть улиц в районе стадиона

Движение будет закрыто до 14 часов
Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В воскресенье, 2 августа, часть городских улиц в районе стадиона «Калининград» превратятся в беговые дорожки. Движение транспорта будет ограничено или изменено для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении полумарафона «ЗаБег.РФ», сообщает пресс-служба городской администрации.

С 7.00 до 14.00 движение транспорта закрыто по:

- Триумфальной аллее от ул. Героя России Р. Филипова до наб. Парадной (Октябрьский остров);

- Парадной набережной от ул. Триумфальная аллея до ул. Октябрьской (Октябрьский остров);

- ул. Октябрьской от Московского проспекта до ул. Дзержинского;

- 2-й эстакаде от ул. Дзержинского до спуска на аллею Чемпионов;

- по спуску со 2-й эстакады на Парадную набережную;

- Аллее Чемпионов на всем протяжении (Октябрьский остров);

- Восточной эстакаде от аллеи Чемпионов до ул. Ялтинской;

- ул. Ялтинской в районе пересечения с Восточной эстакадой;

- набережной Ген. Карбышева от ул. Ген. Павлова до ул. Октябрьской;

- ул. Ген. Павлова от Солнечного бульвара до ул. Ген. Карбышева.

Спортсменам и водителям сориентироваться помогут волонтёры, ограждения и выставленные дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В УФСИН прокомментировали смерть арестованного в калининградском СИЗО
В Калининграде прошла «Суббота доноров», собрано более 17 литров крови
В Зеленоградском районе в ДТП пострадал мотоциклист
Четверо калининградцев перевели мошенникам все свои сбережения
В Калининграде в СИЗО умер обвиняемый в убийстве 57-летний мужчина
Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
У калининградской «Балтики» появился новый официальный спонсор
Ветеринар, сотрудник детсада и пятеро вахтовиков: У кого выявили коронавирус в Калининграде
В Калининграде для проведения полумарафона перекрыли часть улиц в районе стадиона
В Калининграде умер пациент с коронавирусом
В Калининграде за сутки выявили 19 новых случаев коронавируса
Троих советчан, избивших 19-летнего инвалида детства, возьмут под стражу
У пятерых калининградцев мошенники сняли с карточек 995 рублей
«Услышали плач» Потерявшийся в лесу под Славском мальчик найден
В Славском районе в лесу потерялся трехлетний мальчик
Полиция разыскивает двоих калининградцев, обокравших коттедж в Зеленоградском районе
В Калининградском зоопарке бездомные собаки загрызли четырех птиц
Под Нестеровом перевернулся автомобиль, врезавшийся в придорожное дерево
Водитель «Шкоды», врезавшейся в пассажирский автобус под Калининградом, мог уснуть за рулем
Среди заболевших коронавирусом в Калининградской области оказались двое полицейских, воспитатель детского сада и два ребенка
На 1 августа в Калининградской области подтверждено 23 случая коронавирусной инфекции
Алексей Заливатский рассказал, как утихомирил «инопланетян» на пляже Янтарного
На трассе Калининград-Светлогорск произошло ДТП с пассажирским автобусом, есть погибший
В Калининграде разыскивают мрачных персонажей для съемок фильма «Кесарь»