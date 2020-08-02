В Калининграде для проведения полумарафона перекрыли часть улиц в районе стадиона

2 Авг. 2020 2020-08-02T11:33:33+03:00

Движение будет закрыто до 14 часов

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В воскресенье, 2 августа, часть городских улиц в районе стадиона «Калининград» превратятся в беговые дорожки. Движение транспорта будет ограничено или изменено для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении полумарафона «ЗаБег.РФ», сообщает пресс-служба городской администрации.

С 7.00 до 14.00 движение транспорта закрыто по:

- Триумфальной аллее от ул. Героя России Р. Филипова до наб. Парадной (Октябрьский остров);

- Парадной набережной от ул. Триумфальная аллея до ул. Октябрьской (Октябрьский остров);

- ул. Октябрьской от Московского проспекта до ул. Дзержинского;

- 2-й эстакаде от ул. Дзержинского до спуска на аллею Чемпионов;

- по спуску со 2-й эстакады на Парадную набережную;

- Аллее Чемпионов на всем протяжении (Октябрьский остров);

- Восточной эстакаде от аллеи Чемпионов до ул. Ялтинской;

- ул. Ялтинской в районе пересечения с Восточной эстакадой;

- набережной Ген. Карбышева от ул. Ген. Павлова до ул. Октябрьской;

- ул. Ген. Павлова от Солнечного бульвара до ул. Ген. Карбышева.

Спортсменам и водителям сориентироваться помогут волонтёры, ограждения и выставленные дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU