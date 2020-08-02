Ветеринар, сотрудник детсада и пятеро вахтовиков: У кого выявили коронавирус в Калининграде

2 Авг. 2020 2020-08-02T11:53:35+03:00

Изменить размер текста: A A

За сутки в Калининградской области выявлено 19 новых случаев коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

Среди заболевших трое пенсионеров, трое работников промышленных предприятий и прибывший на ПМЖ из Казахстана. Также коронавирус выявили у пятерых вахтовиков, прибывших в область на строительство объекта, у ребенка и индивидуального предпринимателя.

Кроме этого, заболели ветеринарный врач, сотрудник детского сада и трое безработных.

Всего в регионе по состоянию на воскресенье, 2 августа, зарегистрировано 2917 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU