У калининградской «Балтики» появился новый официальный спонсор

2 Авг. 2020 2020-08-02T12:06:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Калининградская «Балтика» получила нового официального спонсора. Им стала букмекерская компания «Олимп», сообщает пресс-служба клуба.

«Сотрудничество Балтийцев с БК «Олимп» начинается с сезона 20/21. На игровых футболках наших игроков будет логотип БК «Олимп». В первом туре против самарских «Крыльев Советов» игроки уже сыграют в обновленном комплекте форм», - сообщили в пресс-службе балтийцев.

Руководитель по развитию БК «Олимп» Константин Гусев отметил, что игроки «Балтики» привыкли бороться за высокие места и обладают необходимой для достижения самых амбициозных целей психологией победителя.

«Уверен, вместе с «Балтикой» мы продолжим удивительную тенденцию, сложившуюся в прошлом году. Партнеры «Олимпа» свой следующий сезон всегда начинают дивизионом выше», - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU