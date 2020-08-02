Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде

2 Авг. 2020 2020-08-02T12:22:55+03:00

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За сутки в Калининградской области выявлено 19 новых случаев. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«У троих заболевших диагностирована пневмония, у шестерых заболевание протекает в форме ОРВИ. У десяти бессимптомная форма - коронавирусная инфекция выявлена активно по результатам лабораторного обследования при обследовании по контакту с ранее заболевшими, при профилактическом осмотре», - сообщили в оперштабе.

Также стало известно, что в области умерла 86-летняя женщина с коронавирусом. У нее была тяжёлая форма двухсторонней полисегментарной пневмонии на фоне хронического бронхо-легочного и сердечно-сосудистого заболевания

сего в регионе по состоянию на воскресенье, 2 августа зарегистрировано 2917 заболевших коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU