В Калининграде в СИЗО умер обвиняемый в убийстве 57-летний мужчина

2 Авг. 2020 2020-08-02T12:51:46+03:00

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В Калининграде в следственном изоляторе №1 умер арестант. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Тело 57-летнего заключенного было обнаружено накануне вечером. В ходе осмотра места происшествия на теле погибшего обнаружена резаная рана в области левого локтя. Иных видимых повреждений на теле мужчины не обнаружено, отметили в пресс-службе СК.

Заключенный обвинялся в убийстве соседа в январе этого года.

«Для установления точной причины смерти подсудимого назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится полный комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, в результате которых произошла гибель человека в следственном изоляторе», - добавили в пресс-службе Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU