Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области выявили новые случаи коронавируса

2 Авг. 2020 2020-08-02T16:57:21+03:00

Почти половина заболевших за сутки - жители Калининграда

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За сутки в Калининградской области было выявлено 19 новых случаев коронавируса. Девять заболевших – жители Калининграда, сообщили «Комсомолке» в региональном управлении Роспотребнадзора.

Семь случаев заболевания зарегистрировано в Светловском городском округе, еще два случая – в Гурьевском округе. Также коронавирус выявлен у приезжего, зарегистрированного в другом регионе РФ.

Всего в области по состоянию на воскресенье, 2 августа, подтверждено 2917 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU