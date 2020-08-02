Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области выявили новые случаи коронавируса
Почти половина заболевших за сутки - жители Калининграда
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
За сутки в Калининградской области было выявлено 19 новых случаев коронавируса. Девять заболевших – жители Калининграда, сообщили «Комсомолке» в региональном управлении Роспотребнадзора.
Семь случаев заболевания зарегистрировано в Светловском городском округе, еще два случая – в Гурьевском округе. Также коронавирус выявлен у приезжего, зарегистрированного в другом регионе РФ.
Всего в области по состоянию на воскресенье, 2 августа, подтверждено 2917 случаев заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU