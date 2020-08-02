2020-08-02T18:05:19+03:00
Экономика

В индустриальном парке «Храброво» разместят производство 10 компаний

Территории парка в 345 га хватит для размещения более 30 предприятий
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Instagram.com
Изменить размер текста:

В индустриальном парке «Храброво» в Гурьевском городском округе разместят производство 10 компаний. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов.

«Здесь организуется производство пищевых добавок, кондитерских изделий, оборудования для газовой отрасли, стройматериалов. Общий объём их инвестиций оценивается в 1 млрд 82 млн рублей, инвесторы заявляют создание 783 новых рабочих мест», - сказал глава региона, добавив, что территории парка в 345 га хватит для размещения более 30 предприятий. По словам Алиханова, резиденты «Храброво» показывают пример того, как можно выгодно комбинировать различные льготы и преференции, действующие в Калининградской области.

«Выгодная локация в «Храброво», налоговые льготы резидента ОЭЗ, инструменты поддержки регионального Центра «Мой бизнес». Такой схемой, например, воспользовалась компания «Феникс ингредиентс», которая первой получила разрешение на строительство «Храброво» и стала резидентом ОЭЗ. Сейчас инвестор из Швейцарии возводит корпус завода по выпуску комплексных пищевых добавок. Сотрудничество с Центром поддержки предпринимательства развивает ещё один резидент «Храброво» и ОЭЗ - наш местный производитель марципана компания Pomatti», - отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В индустриальном парке «Храброво» разместят производство 10 компаний
Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области выявили новые случаи коронавируса
В УФСИН прокомментировали смерть арестованного в калининградском СИЗО
В Калининграде прошла «Суббота доноров», собрано более 17 литров крови
В Зеленоградском районе в ДТП пострадал мотоциклист
Четверо калининградцев перевели мошенникам все свои сбережения
В Калининграде в СИЗО умер обвиняемый в убийстве 57-летний мужчина
Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
У калининградской «Балтики» появился новый официальный спонсор
Ветеринар, сотрудник детсада и пятеро вахтовиков: У кого выявили коронавирус в Калининграде
В Калининграде для проведения полумарафона перекрыли часть улиц в районе стадиона
В Калининграде умер пациент с коронавирусом
В Калининграде за сутки выявили 19 новых случаев коронавируса
Троих советчан, избивших 19-летнего инвалида детства, возьмут под стражу
У пятерых калининградцев мошенники сняли с карточек 995 рублей
«Услышали плач» Потерявшийся в лесу под Славском мальчик найден
В Славском районе в лесу потерялся трехлетний мальчик
Полиция разыскивает двоих калининградцев, обокравших коттедж в Зеленоградском районе
В Калининградском зоопарке бездомные собаки загрызли четырех птиц
Под Нестеровом перевернулся автомобиль, врезавшийся в придорожное дерево
Водитель «Шкоды», врезавшейся в пассажирский автобус под Калининградом, мог уснуть за рулем
Среди заболевших коронавирусом в Калининградской области оказались двое полицейских, воспитатель детского сада и два ребенка
На 1 августа в Калининградской области подтверждено 23 случая коронавирусной инфекции
Алексей Заливатский рассказал, как утихомирил «инопланетян» на пляже Янтарного
На трассе Калининград-Светлогорск произошло ДТП с пассажирским автобусом, есть погибший
В Калининграде разыскивают мрачных персонажей для съемок фильма «Кесарь»