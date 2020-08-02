В индустриальном парке «Храброво» разместят производство 10 компаний

2 Авг. 2020 2020-08-02T18:05:19+03:00

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В индустриальном парке «Храброво» в Гурьевском городском округе разместят производство 10 компаний. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов.

«Здесь организуется производство пищевых добавок, кондитерских изделий, оборудования для газовой отрасли, стройматериалов. Общий объём их инвестиций оценивается в 1 млрд 82 млн рублей, инвесторы заявляют создание 783 новых рабочих мест», - сказал глава региона, добавив, что территории парка в 345 га хватит для размещения более 30 предприятий. По словам Алиханова, резиденты «Храброво» показывают пример того, как можно выгодно комбинировать различные льготы и преференции, действующие в Калининградской области.

«Выгодная локация в «Храброво», налоговые льготы резидента ОЭЗ, инструменты поддержки регионального Центра «Мой бизнес». Такой схемой, например, воспользовалась компания «Феникс ингредиентс», которая первой получила разрешение на строительство «Храброво» и стала резидентом ОЭЗ. Сейчас инвестор из Швейцарии возводит корпус завода по выпуску комплексных пищевых добавок. Сотрудничество с Центром поддержки предпринимательства развивает ещё один резидент «Храброво» и ОЭЗ - наш местный производитель марципана компания Pomatti», - отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU