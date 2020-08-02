Четверо калининградцев перевели мошенникам все свои сбережения
В Калининграде четыре человека после общения с телефонными мошенниками лишились своих сбережений. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Мошенники под видом сотрудников банков убедили 78-летнего пенсионера снять деньги с карты и через банкомат перевести их на свой счет. Афера была проведена под предлогом защиты денег от несанкционированного списания. Потерпевший был уверен, что выполняет указания настоящих банковских работников и зачислил на счета аферистов 192 тысячи рублей.
От действий телефонных мошенников пострадала и молодая девушка, профессия которой напрямую связана с финансовыми операциями. 20-летняя помощник бухгалтера, которая, казалось бы, должна быть осведомлена о предосторожностях при обращении с банковскими картами, также поддалась на уговоры аферистов и перевела им 10 тысяч рублей «для сохранности».
У 72-летней медсестры злоумышленники похожим образом похитили 100 тысяч, а у 65-летнего токаря - 9 тысяч 800 рублей.
«Во всех случаях потерпевшие сами переводили мошенникам свои деньги. Они снимали деньги, шли к банкомату и под указку телефонных мошенников переводили их на неизвестные счета», - отметили в пресс-службе полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU