Четверо калининградцев перевели мошенникам все свои сбережения

2 Авг. 2020 2020-08-02T13:54:01+03:00

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В Калининграде четыре человека после общения с телефонными мошенниками лишились своих сбережений. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Мошенники под видом сотрудников банков убедили 78-летнего пенсионера снять деньги с карты и через банкомат перевести их на свой счет. Афера была проведена под предлогом защиты денег от несанкционированного списания. Потерпевший был уверен, что выполняет указания настоящих банковских работников и зачислил на счета аферистов 192 тысячи рублей.

От действий телефонных мошенников пострадала и молодая девушка, профессия которой напрямую связана с финансовыми операциями. 20-летняя помощник бухгалтера, которая, казалось бы, должна быть осведомлена о предосторожностях при обращении с банковскими картами, также поддалась на уговоры аферистов и перевела им 10 тысяч рублей «для сохранности».

У 72-летней медсестры злоумышленники похожим образом похитили 100 тысяч, а у 65-летнего токаря - 9 тысяч 800 рублей.

«Во всех случаях потерпевшие сами переводили мошенникам свои деньги. Они снимали деньги, шли к банкомату и под указку телефонных мошенников переводили их на неизвестные счета», - отметили в пресс-службе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU