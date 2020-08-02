В Зеленоградском районе в ДТП пострадал мотоциклист

2 Авг. 2020 2020-08-02T14:44:57+03:00

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Утром в Зеленоградском районе произошло ДТП с участием мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 6-м километре автодороги «Переславское-Круглово». 34-летняя водитель «Киа» на перекрестке решила повернуть налево и не уступило дорогу проезжающему мотоциклисту.

В результате столкновения 39-летний мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU