В Зеленоградском районе в ДТП пострадал мотоциклист
Авария произошла на 6-м километре автодороги «Переславское-Круглово»
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Утром в Зеленоградском районе произошло ДТП с участием мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на 6-м километре автодороги «Переславское-Круглово». 34-летняя водитель «Киа» на перекрестке решила повернуть налево и не уступило дорогу проезжающему мотоциклисту.
В результате столкновения 39-летний мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU