2020-08-02T14:52:14+03:00
Общество

В Калининграде прошла «Суббота доноров», собрано более 17 литров крови

Кровь сдали 39 человек
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининграде прошла всероссийская акция «Суббота доноров», в ходе которой было собрано 17,5 литров цельной донорской крови. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Акция продолжалась четыре часа, за это время кровь сдали 39 человек.

«В данный момент наполняемость донорских залов корректируют летние отпуска и студенческие каникулы, - отметила главврач Станции переливания крови Нина Кабанчук. – Вместе с тем, лечебным учреждениям по-прежнему нужна донорская кровь для оказания помощи тяжело больным с гематологическими заболеваниями, например, лейкозом, в хирургии, акушерстве и гинекологии, ожоговым больным и так далее. Проведение «Субботы доноров» дает возможность дополнительно пополнить запасы компонентов крови и тем самым обеспечить своевременное качественное оказание медицинской помощи пациентам».

ИСТОЧНИК KP.RU

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