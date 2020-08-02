В УФСИН прокомментировали смерть арестованного в калининградском СИЗО
По предварительным данным, это был суицид
.Фото: Александр Подгорчук
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В субботу в СИЗО-1 Калининграда в одной из камер было обнаружено тело 57-летнего мужчины. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН, сотрудники медчасти и скорой помощи не смогли реанимировать арестованного.
По предварительным данным, подследственный совершил суицид, заявили в пресс-службе УФИН.
Как ранее писала «Комсомолка», по факту гибели человека в СИЗО проводит проверку Следственный комитет.
ИСТОЧНИК KP.RU