В УФСИН прокомментировали смерть арестованного в калининградском СИЗО

2 Авг. 2020 2020-08-02T15:02:36+03:00

По предварительным данным, это был суицид

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В субботу в СИЗО-1 Калининграда в одной из камер было обнаружено тело 57-летнего мужчины. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН, сотрудники медчасти и скорой помощи не смогли реанимировать арестованного.

По предварительным данным, подследственный совершил суицид, заявили в пресс-службе УФИН.

Как ранее писала «Комсомолка», по факту гибели человека в СИЗО проводит проверку Следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU