Калининградец получил 4,5 года колонии за ДТП с погибшим
Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении
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В Гурьевске осудили местного жителя за ДТП с погибшим. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В марте прошлого года пьяный водитель «Мазды» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.
В результате аварии один из пассажиров легковушки от полученных ранений скончался, второй пассажир получил тяжелые травмы.
Суд приговорил водителя к 4,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили прав на три года.
ИСТОЧНИК KP.RU