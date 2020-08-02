Калининградец получил 4,5 года колонии за ДТП с погибшим

2 Авг. 2020 2020-08-02T20:15:46+03:00

Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении

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В Гурьевске осудили местного жителя за ДТП с погибшим. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В марте прошлого года пьяный водитель «Мазды» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

В результате аварии один из пассажиров легковушки от полученных ранений скончался, второй пассажир получил тяжелые травмы.

Суд приговорил водителя к 4,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили прав на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU