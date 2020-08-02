«Балтика» сыграла вничью в первом матче нового сезона

2 Авг. 2020 2020-08-02T21:43:46+03:00

Наша команда встречалась на выезде с «Крыльями Советов»

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Сегодня калининградская «Балтика» открылся сезон AYK 2020/2021. Первую игру нага команда провела в Самаре, где встречалась местными «Крыльями Советов», которые прошлый сезон провели в Премьер-Лиге.

В целом игра получилась равной. Соперники владели мячом ровно по 50% времени, заработали по 10 игровых и не нанесли ни одного удара в створ ворот. Чаще били хозяева (13 ударов по воротам против 6 у калининградцев), но в итоге на табло так и остались нули.

Заработав очко, «Балтика» пока занимает 11-е место в турнирной таблице. Следующую игру наша команда проведет дома в Калининграде. 8 августа балтийцы будут принимать «Волгарь».

ИСТОЧНИК KP.RU