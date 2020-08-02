«Балтика» сыграла вничью в первом матче нового сезона
Сегодня калининградская «Балтика» открылся сезон AYK 2020/2021. Первую игру нага команда провела в Самаре, где встречалась местными «Крыльями Советов», которые прошлый сезон провели в Премьер-Лиге.
В целом игра получилась равной. Соперники владели мячом ровно по 50% времени, заработали по 10 игровых и не нанесли ни одного удара в створ ворот. Чаще били хозяева (13 ударов по воротам против 6 у калининградцев), но в итоге на табло так и остались нули.
Заработав очко, «Балтика» пока занимает 11-е место в турнирной таблице. Следующую игру наша команда проведет дома в Калининграде. 8 августа балтийцы будут принимать «Волгарь».
ИСТОЧНИК KP.RU