В Гурьевском районе ночью сгорели «Фольксваген» и «Крайслер»
С одного автомобиля огонь перекинулся на соседний
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На улице Совхозной в поселке Шоссейное Гурьевского района в ночь на 3 августа сгорели сразу два автомобиля. Как сообщает пресс-служба МЧС по Калининградской области, пожар случился в 4 часа ночи: первым загорелся «Фольксваген», а потом огонь перекинулся на припаркованный по соседству «Крайслер». В итоге, у соседнего авто повреждена огнем правая сторона.
Пострадавших на пожаре не было. Для его ликвидации привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-4 в составе 5 человек и 1 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU