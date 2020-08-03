В Черняховске неизвестные порезали колеса припаркованному во дворе автомобилю

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:12:44+03:00

Владелец авто считает, что парковался по всем правилам

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В Черняховске в ночь с субботы на воскресенье неизвестные порезали два баллона припаркованному в одном из дворов автомобилю. О происшествии заявил в сообществе автомобилистов Калининградской области владелец этого авто, житель Черняховска Дмитрий Иванов, который приложил к своему посту фото пострадавшей машины со спущенными колесами.

- Хотел сегодня поехать на работу, - комментирует свои снимки Иванов. - Пришлось идти - два баллона порезали Просто так, от нечего делать...

Пострадавший утверждает, что поставил авто по всем правилам: «Денег не должен, чужое место не занял, с соседями не ругались... Просто Черняховск...»

ИСТОЧНИК KP.RU