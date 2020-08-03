В Черняховске неизвестные порезали колеса припаркованному во дворе автомобилю
В Черняховске в ночь с субботы на воскресенье неизвестные порезали два баллона припаркованному в одном из дворов автомобилю. О происшествии заявил в сообществе автомобилистов Калининградской области владелец этого авто, житель Черняховска Дмитрий Иванов, который приложил к своему посту фото пострадавшей машины со спущенными колесами.
- Хотел сегодня поехать на работу, - комментирует свои снимки Иванов. - Пришлось идти - два баллона порезали Просто так, от нечего делать...
Пострадавший утверждает, что поставил авто по всем правилам: «Денег не должен, чужое место не занял, с соседями не ругались... Просто Черняховск...»
ИСТОЧНИК KP.RU