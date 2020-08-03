Под Багратионовском автомобиль улетел с дороги, есть пострадавшие

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:28:16+03:00

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В воскресенье 2 августа в 20:00 на 16-ом километре автодороги «Тишино-Багратионовск», в районе поселка Знаменское, произошло ДТП с участием одного легкового автомобиля. Судя по фото, опубликованному пресс-службой МЧС по Калининградской области, водитель авто не справился с управлением, и машина вылетела с трассы на обочину.

Судя по всему, приземление получилось не очень мягким, так как для извлечения водителя и пассажиров потребовалась помощь спасателей.

- Имеются пострадавшие, - сообщает пресс-служба ведомства. - Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-18 в составе 4 человек и 1 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU