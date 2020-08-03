В Зеленоградском районе автомобилистка протаранила мотоцикл

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:52:23+03:00

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В воскресенье 2 августа в двенадцатом часу дня на шестом километре автодороги Переславское-Круглово (Зеленоградский района) столкнулись автомобиль, двигавшийся со стороны поселка Шпаковка, и мотоцикл. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 34-летняя автомобилистка, находившаяся за рулем KIA, не уступила дорогу мотоциклу и протаранила его.

- В результате аварии 39-летний мужчина получил травмы, его госпитализировали, - добавляют в пресс-службе.

В ГИБДД, проанализировав причины ДТП, порекомендовали мотоциклистам сбавлять скорость перед перекрестками и пешеходными переходами.

ИСТОЧНИК KP.RU