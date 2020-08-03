В Зеленоградском районе автомобилистка протаранила мотоцикл
В воскресенье 2 августа в двенадцатом часу дня на шестом километре автодороги Переславское-Круглово (Зеленоградский района) столкнулись автомобиль, двигавшийся со стороны поселка Шпаковка, и мотоцикл. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 34-летняя автомобилистка, находившаяся за рулем KIA, не уступила дорогу мотоциклу и протаранила его.
- В результате аварии 39-летний мужчина получил травмы, его госпитализировали, - добавляют в пресс-службе.
В ГИБДД, проанализировав причины ДТП, порекомендовали мотоциклистам сбавлять скорость перед перекрестками и пешеходными переходами.
ИСТОЧНИК KP.RU