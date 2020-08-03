Область выделила более 5 млн рублей на ремонт сгоревшего дома в Янтарном

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:48:26+03:00

Все работы должны быть выполнены до конца года.

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Региональное правительство выделило администрации Янтарного субсидию на восстановление сгоревшего дома. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

На ремонт дома на улице Советская, 31 будет направлено 5 млн 178 тыс рублей. Еще 52 тыс рублей должен выделить муниципалитет.

Все работы должны быть выполнены до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU