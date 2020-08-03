В Калининграде за сутки выявили 12 новых случаев коронавируса
Всего в области по состоянию на понедельник, 3 августа, выявлено 2929 случаев заболевания
.Фото: Игорь БУЛАТОВ
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За сутки в Калининградской области выявлено 12 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего в области по состоянию на понедельник, 3 августа, выявлено 2929 случаев заболевания.
За последние сутки в России выявлено 5 394 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 79 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 420 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU