В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в понедельник нет света и воды

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:14:57+03:00

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В понедельник, 3 августа, в Калининграде в течение дня не будет электричества на пяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Горького 66 (СОШ №7), ул. Земельная 1-27, 2, 2а 4, 4а, 4б, 6, 8-8а, ул. Азовская 2, ул. Мукомольная 25-27, 29-39, 41-43, 49-57, ул. Банковская 33-39.

Холодное водоснабжение до 15 часов приостановлено на пер. Чернышевского 3.До 17 часов воды не будет на ул. Д. Донского 25, 35-37, 39-39а, 41-41а, 47а, 49-49а, 51, 20, 24-44, 44а, 50, пр-кт Победы 39а, ул. Пушкина 25, ул. Серж. Колоскова 10 (СОШ №47);

До 18 часов водоснабжение отключено на ул. Стрелецкая 2-6, ул. Ю. Гагарина 2-8.

ИСТОЧНИК KP.RU