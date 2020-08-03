Два медработника, воспитанник детсада и вахтовик: У кого в Калининграде выявили коронавирус

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:40:52+03:00

Всего в регионе по состоянию на понедельник, 3 августа, зарегистрировано 2929 случаев заболевания.

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За сутки в Калининградской области выявлено 12 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших – два медицинских работника и два работника промпредприятий. Также коронавирус выявили у воспитанника детсада, диспетчера транспортного предприятия, вахтовика из ХМАО, школьницы, жителя другого региона, который прибыл на ПМЖ, безработного и двоих пенсионеров.

Всего в регионе по состоянию на понедельник, 3 августа, зарегистрировано 2929 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU