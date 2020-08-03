В Калининграде в ДТП пострадал пьяный скутерист

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:44:51+03:00

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Вечером в воскресенье, 2 августа, в Калининграде в ДТП пострадал скутерист. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Емельянова. 49-летний водитель скутера не справился с управлением и упал на проезжую часть. В результате падения скутерист получил телесные повреждения.

В полиции отметили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU