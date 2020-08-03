В Калининграде в ДТП пострадал пьяный скутерист
Мужчина получил телесные повреждения
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
Вечером в воскресенье, 2 августа, в Калининграде в ДТП пострадал скутерист. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на улице Емельянова. 49-летний водитель скутера не справился с управлением и упал на проезжую часть. В результате падения скутерист получил телесные повреждения.
В полиции отметили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU