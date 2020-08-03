Под Багратионовском «Ауди» съехала в кювет: двое пострадавших
Авария произошла на автодороге «Тишино-Багратионовск»
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Багратионовском районе в воскресенье вечером произошла ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на автодороге «Тишино-Багратионовск». 28-летняя водитель «Ауди» не справилась с управлением и съехала в придорожный кювет.
В результате дорожного происшествия водитель и 49-летняя женщина-пассажир получили травмы и были госпитализированы. В полиции отметили, что водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения и у нее нет водительских прав.
ИСТОЧНИК KP.RU