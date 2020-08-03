Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
За сутки в Калининградской области было выявлено 12 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
«У четырех заболевших диагностирована пневмония, у семерых заболевание протекает в форме ОРВИ. У одного - бессимптомная форма , коронавирусная инфекция выявлена активно по результатам лабораторного обследования при профилактическом осмотре», - сообщили в оперштабе.
Среди заболевших – два медицинских работника и два работника промпредприятий. Также коронавирус выявили у воспитанника детсада, диспетчера транспортного предприятия, вахтовика из ХМАО, школьницы, жителя другого региона, который прибыл на ПМЖ, безработного и двоих пенсионеров.
Всего в регионе по состоянию на понедельник, 3 августа, зарегистрировано 2929 случаев заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU