В Калининграде на многоэтажке появился портрет врача, борющегося с коронавирусом

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:41:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде закончены работы по созданию портрета врача на стене дома №37 на Московском проспекте. Напомним, информация о скором появлении этого граффити просочилась в СМИ в середине мая этого года. По словам главного архитектора Калининграда Андрея Анисимова, к городским властям обратилась организация, пожелавшая выполнить работы за свой счет.

Изначально на эскизе была еще надпись славянской вязью «Крепкие духом», однако в оригинале ее уже нет. Зато на халате доктора появился желтый значок со смайликом.

В мэрии «Комсомолке» пояснили, что деньги на граффити в виде гранта были получены Росмолодежью, а исполнителем выступил известный в Калининграде художник Глеб Михайлов, создавший фасадные портреты Жукова, Черняховского и Леонова.

ИСТОЧНИК KP.RU