Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области выявили новые случаи коронавируса

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:04:11+03:00

Восемь случаев подтверждено в Калининграде

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За сутки в Калининградской области было выявлено 12 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, восемь случаев подтверждено в Калининграде, два случая – в Багратионовском городском округе. По одному случаю выявлено в Гурьевском и Озерском городских округах.

«У четырех заболевших диагностирована пневмония, у семерых заболевание протекает в форме ОРВИ. У одного - бессимптомная форма , коронавирусная инфекция выявлена активно по результатам лабораторного обследования при профилактическом осмотре», - сообщили в оперштабе.

Всего в регионе по состоянию на понедельник, 3 августа, зарегистрировано 2929 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU