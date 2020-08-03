В Калининграде на выходных обнаружили три боеприпаса времен войны

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:09:09+03:00

Все опасные находки были вывезены на специальные полигоны для дальнейшего уничтожения.

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На выходных военные саперы обезвредили пять боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Два артиллерийских снаряда и мина были обнаружены на трех улицах областного центра –Летней, Советском проспекте и переулке Иртышском. Также боеприпасы были обнаружены в поселке Светлое под Гурьевском и на территории поселка Коса Балтийского городского округа.

Все опасные находки были вывезены на специальные полигоны для дальнейшего уничтожения.

С начала 2020 года специалисты групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота обезвреждили около 1400 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU