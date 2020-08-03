В Калининграде пьяный мужчина выпал из окна второго этажа
Инцидент произошел в воскресенье на улице Озерова
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде госпитализирован мужчина, который выпал из окна второго этажа. Об этом пишет «Клопс».
По данным издания, инцидент произошел в воскресенье на улице Озерова. Из окна второго этажа выпал 37-летний пьяный мужчина.
У пострадавшего множественные ушибы и перелом костей свода черепа. Причины произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU