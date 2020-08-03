В Калининграде пьяный мужчина выпал из окна второго этажа

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:30:14+03:00

Инцидент произошел в воскресенье на улице Озерова

Изменить размер текста: A A

В Калининграде госпитализирован мужчина, который выпал из окна второго этажа. Об этом пишет «Клопс».

По данным издания, инцидент произошел в воскресенье на улице Озерова. Из окна второго этажа выпал 37-летний пьяный мужчина.

У пострадавшего множественные ушибы и перелом костей свода черепа. Причины произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU