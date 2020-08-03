Tele2 изучила спрос на неоператорские услуги

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:49:35+03:00

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Помимо связи и мобильного интернета Tele2 развивает цифровую экосистему предлагая абонентам широкий спектр услуг в различных сферах жизни. Посетители розничной сети оператора могут погашать кредиты, пополнять банковские карты и электронные кошельки, делать переводы по России и за границу. Сегодня в фирменных магазинах Tele2 в рассрочку приобретается порядка 20% гаджетов и аксессуаров, средний чек при этом составляет 11 000 рублей.

Пандемия коронавируса и режим нерабочих дней в апреле 2020 года привели к снижению спроса на дополнительные услуги оператора. Однако, уже с мая наблюдается стабильный рост выручки практически по всем направлениям неоператорских услуг. Так вырос спрос на онлайн-кинотеатры: в мае на 15% и в июне на 25%, страховые услуги в мае на 34%, в июне – на 8%. А наиболее востребованными оказались финансовые сервисы. Их доля в выручке составила более 80%.

Самыми быстрорастущими неоператорскими услугами стали денежные переводы и возможность погашения кредитов. В мае спрос на погашение кредитов среди калининградцев возрос более чем в 2 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU