Кирилл Юткин покинул пост директора «Россети Янтарь»

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:24:50+03:00

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Кирилл Юткин покинул пост гендиректора «Россети Янтарь». Новым руководителем компании назначен Андрей Епифанов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Андрей Епифанов работает в энергетике с 1993 года. В последнее время руководил Научно-техническим центром «Россети ФСК ЕЭС» – базовым центром компетенций компании в области научных, проектных и инженерных решений при реализации отраслевых инновационных объектов.

Кирилл Юткин возглавлял «Россети Янтарь» с октября 2018 года. До этого он руководил областной службой по ценам и тарифам. О причинах кадровых перестановок в сетевой компании не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU