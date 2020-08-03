В Полесске завели дело на водителя, который протаранил кафе

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:25:25+03:00

Инцидент произошел в феврале этого года

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В Полесске завели уголовное дело на водителя, который разгромил кафе. Инцидент произошёл в конце февраля на улице Портовой.

По предварительной информации, причиной произошедшего послужил многолетний конфликт между водителем и владельцем заведения.

«Вечером пьяный 33-летний житель одного из посёлков на своей машине не менее пяти раз протаранил стену кафе-бара, проломил её и уже внутри продолжил крушить имущество предпринимателя. Причинённый ущерб оценили в 200 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе полиции.

По данным полиции, водитель и 47-летняя предпринимательница долгое время конфликтовали между собой. Три года назад мужчина уже покушался на имущество коммерсанта и потом выплачивал компенсацию. Однако в начале текущего года противостояние между ними вспыхнуло с новой силой.

Уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», максимальная санкция которой предусматривает до 2 лет лишения свободы. Сотрудники полиции продолжают разбираться в причинах вражды и изучают обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU