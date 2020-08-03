Райффайзенбанк снизил ставку потребительского кредитования

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:48:58+03:00

Изменить размер текста: A A

«Мы снизили ставку потребительского кредитования до 7,99%, чтобы как можно больше наших зарплатных клиентов могли решить свои финансовые вопросы, - отметила директор офиса Райффайзенбанка в Калининграде Наталья Козлова. - Чтобы подать заявку и получить кредит, необязательно посещать отделение банка. Сделать это можно быстро и просто на сайте raif.ru или в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн».

Сегодня более 76% клиентов Райффайзенбанка получают кредиты полностью онлайн, без встречи с представителем банка для подписания документов. Интеграция с сервисом «Цифровой профиль», которая доступна всем пользователям портала «Госуслуги», позволяет не только быстрее заполнять заявку на кредит, но и не предоставлять документы, подтверждающие занятость и доход.

Больше о кредитных предложения АО Райффайзенбанка можно узнать на сайте

ИСТОЧНИК KP.RU