2020-08-03T15:48:58+03:00
Общество

Райффайзенбанк снизил ставку потребительского кредитования

С 3 августа для участники зарплатных проектов доступна ставка от 7,99%
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«Мы снизили ставку потребительского кредитования до 7,99%, чтобы как можно больше наших зарплатных клиентов могли решить свои финансовые вопросы, - отметила директор офиса Райффайзенбанка в Калининграде Наталья Козлова. - Чтобы подать заявку и получить кредит, необязательно посещать отделение банка. Сделать это можно быстро и просто на сайте raif.ru или в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн».

Сегодня более 76% клиентов Райффайзенбанка получают кредиты полностью онлайн, без встречи с представителем банка для подписания документов. Интеграция с сервисом «Цифровой профиль», которая доступна всем пользователям портала «Госуслуги», позволяет не только быстрее заполнять заявку на кредит, но и не предоставлять документы, подтверждающие занятость и доход.

Больше о кредитных предложения АО Райффайзенбанка можно узнать на сайте

ИСТОЧНИК KP.RU

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