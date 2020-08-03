Избежавшего смертной казни калининградца отправили в колонию за уклонение от надзора

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:57:43+03:00

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В Калининграде отправили в колонию мужчину, который неоднократно уклонялся от административного надзора.

В 1994 году горожанина приговорили к смертной казни за несколько убийств. В 1999 году смертную казнь заменили на лишение свободы на 25 лет.

В июне 2018 года мужчина освободился из колонии и сразу же стал уклоняться от административного надзора и без предупреждения менял места жительства. За что и получил 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU