Избежавшего смертной казни калининградца отправили в колонию за уклонение от надзора
Мужчину приговорили к 10 месяцам строгого режима
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде отправили в колонию мужчину, который неоднократно уклонялся от административного надзора.
В 1994 году горожанина приговорили к смертной казни за несколько убийств. В 1999 году смертную казнь заменили на лишение свободы на 25 лет.
В июне 2018 года мужчина освободился из колонии и сразу же стал уклоняться от административного надзора и без предупреждения менял места жительства. За что и получил 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU