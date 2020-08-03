Жителя Гурьевска будут судить за ДТП с погибшим
В Гурьевске будут судить местного жителя, который устроил ДТП с погибшим. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В мае прошлого года водитель «Рено» превысил скорость, выехал на полосу встречного движение и врезался в «Мерседес». В результате столкновения водитель «Мерседеса» скончался от полученных ранений.
На водителя «Рено» завели уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU