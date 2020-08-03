Жителя Гурьевска будут судить за ДТП с погибшим

3 Авг. 2020 2020-08-03T16:03:15+03:00

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В Гурьевске будут судить местного жителя, который устроил ДТП с погибшим. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В мае прошлого года водитель «Рено» превысил скорость, выехал на полосу встречного движение и врезался в «Мерседес». В результате столкновения водитель «Мерседеса» скончался от полученных ранений.

На водителя «Рено» завели уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU