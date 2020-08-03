В Калининграде главный инженер требовал деньги за свою подпись

3 Авг. 2020 2020-08-03T16:27:32+03:00

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А у нас тут вновь отличилось Управление экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД России.

На сей раз доблестные сотрудники УЭБ и ПК взяли за… э-э…с поличным главного инженера одно из коммерческих организаций. Эффективный управленец требовал у фирмы-субподрядчика, которая отремонтировала и восстановила мелиоративные каналы 160 тысяч рублей. Ясно дав понять, что в противном случае с подписанием актов приемки выполненных работ могут возникнуть трудности. Задержали коррупционера, как водится, сразу после получения заветных купюр.

Следственное управление СКР по Калининградской области, куда полицейские передали собранный материал, возбудило уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, совершенное с вымогательством предмета подкупа, в крупном размере». Инженер на допросе давать показания не стал и в гордом молчании удалился под домашний арест. Сообщается, что официальное обвинение 52-летнему подозреваемому предъявят в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU