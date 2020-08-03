2020-08-03T16:37:47+03:00
Коронавирус Covid-19

В калининградских поликлиниках стартовало тестирование крови на антитела к коронавирусу

Всего планируется обследовать около трех тысяч человек
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В поликлиниках Калининградской области началось тестирование крови на антитела к коронавирусу. Исследование популяционного иммунитета к COVID-19 будет проводиться с 3 по 7 августа, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проект Роспотребнадзора стартовал 30 июля. Чтобы стать волонтером, необходимо было заполнить электронную анкеты.

«Участников бесплатного серологического тестирования определили методом случайной выборки среди семи возрастных групп от одного года до 70 лет и старше. Всего планируется обследовать около трех тысяч человек», - отметили в пресс-службе правительства.

Результаты обследования добровольцам сообщат по электронной почте, которую они оставили в анкете участника или по номеру телефона. Те, кто получат анализ с положительным результатом lgG, будут приглашены на повторное тестирование осенью этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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