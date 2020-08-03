2020-08-03T16:53:32+03:00
Общество

На Моспроспекте восстановили прежнюю схему движения троллейбусов

Накануне троллейбусы проследовали мимо временного разворота на остановке «ул. Сергея Тюленина» на привычное кольцо у остановки «ул. Флотская»
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Троллейбусы маршрутов №2 и №7 снова стали доезжать до своего обычного кольца на Московском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Маршрут движения был изменен для проведения работ по прокладке дождевого коллектора с улицы Суздальской. Ранее сообщалось, что работы продлятся до 18 августа, однако дорожники справились быстрее.

«В воскресенье троллейбусы проследовали мимо временного разворота на остановке «ул. Сергея Тюленина» на привычное кольцо у остановки «ул. Флотская». Четыре автобуса-«челнока», которые подвозили пассажиров, снова курсируют на автобусных маршрутах, а троллейбусы снова работают полным составом – десять по «семёрке» и 12 – по «двойке», - добавили в пресс-службе мэрии.

Сейчас места раскопок засыпаны песком и временно накрыты плитами. После естественной просадки грунта будет добавлен и уплотнён слой щебня и уложен асфальт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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