2020-08-03T17:29:43+03:00
Общество

Назначен новый глава областной трудовой инспекции

Виктор Сергеев
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Сергей ШерстневСергей ШерстневФото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Назначен новый глава областной трудовой инспекции. Им стал Сергей Шерстнев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сергей Шерстнев работает в трудовой инспекции с 2004 года. До назначения в Калининградскую область занимал руководящие позиции в подразделении Брянской области и Федеральной службе по труду и занятости в Москве.

Губернатор Антон Алиханов отметил активное взаимодействие с трудовой инспекцией особенно в период распространения новой коронавирусной инфекции.

«Отношение работодателей и сотрудников, правовая помощь в трудовых спорах получили новое развитие в эти месяцы. Мы продолжаем работу в этом направлении – помогаем гражданам отстоять свои права. Кроме того, мы пытаемся «обелить» зарплаты, выявляя работодателей с «черными» и «серыми» зарплатами», – заявил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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