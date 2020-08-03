2020-08-03T17:56:57+03:00
Происшествия

Калининградец едва не лишился, жены, тещи и машины

Нетрезвая жена мужчины хотела отвезти свою маму домой, но оказалась в кювете
Игорь ОРЕХОВ
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В результате ДТП женщины получили травмы, а "Ауди-100" - технические повреждения.В результате ДТП женщины получили травмы, а "Ауди-100" - технические повреждения.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Жительница Багратионовского района заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей. Но это будут не единственные незапланированные расходы семьи в ближайшее время.

В минувшее воскресенье, 2 августа женщина, даром что водительских прав не имела, приняла на грудь, усадила в автомобиль мужа свою маму и повезла ее домой. По дороге бесправная водительница утратила контроль над иномаркой и скатилась в кювет. Травмировала и себя, и пассажирку, не говоря уже о злосчастной «аудюхе».

- Машина помещена на штрафстоянку, нарушительница отстранена от управления транспортным средством, - отрапортовали полицейские.

Интересно, что сказал муж, зять и автовладелец, когда узнал обо всем этом?

ИСТОЧНИК KP.RU

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