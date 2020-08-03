2020-08-03T17:56:58+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде сняли ограничения на работу стоматологических клиник

Разрешена стоматологическая помощь с использованием пьезоинструментов и турбинных наконечников
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Калининградской области с понедельника, 3 августа, разрешено предоставление определенной стоматологической помощи. Соответствующее постановление подписала руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

В частности, разрешена стоматологическая помощь с использованием пьезоинструментов и турбинных наконечников.

Напомним, ранее из-за роста числа заболевших коронавирусом в регионе были введены . ограничения на услуги, при оказании которых невозможно соблюсти масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ревнивый калинниградец зарезал приятеля и получил 7 лет "строгача"
На ул. Карамзина в Калининграде построят торгово-развлекательный комплекс
В Калининграде сняли ограничения на работу стоматологических клиник
Калининградец едва не лишился, жены, тещи и машины
Назначен новый глава областной трудовой инспекции
На Моспроспекте восстановили прежнюю схему движения троллейбусов
В калининградских поликлиниках стартовало тестирование крови на антитела к коронавирусу
В Калининграде главный инженер требовал деньги за свою подпись
Жителя Гурьевска будут судить за ДТП с погибшим
Избежавшего смертной казни калининградца отправили в колонию за уклонение от надзора
Райффайзенбанк снизил ставку потребительского кредитования
В Полесске завели дело на водителя, который протаранил кафе
Кирилл Юткин покинул пост директора «Россети Янтарь»
Tele2 изучила спрос на неоператорские услуги
В Калининграде пьяный мужчина выпал из окна второго этажа
В Калининграде на выходных обнаружили три боеприпаса времен войны
Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области выявили новые случаи коронавируса
В Калининграде на многоэтажке появился портрет врача, борющегося с коронавирусом