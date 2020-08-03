В Калининграде сняли ограничения на работу стоматологических клиник
Разрешена стоматологическая помощь с использованием пьезоинструментов и турбинных наконечников
.Фото: архив "КП"
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В Калининградской области с понедельника, 3 августа, разрешено предоставление определенной стоматологической помощи. Соответствующее постановление подписала руководитель регионального управления Роспотребнадзора.
В частности, разрешена стоматологическая помощь с использованием пьезоинструментов и турбинных наконечников.
Напомним, ранее из-за роста числа заболевших коронавирусом в регионе были введены . ограничения на услуги, при оказании которых невозможно соблюсти масочный режим.
ИСТОЧНИК KP.RU