В Калининграде сняли ограничения на работу стоматологических клиник

3 Авг. 2020 2020-08-03T17:56:58+03:00

Разрешена стоматологическая помощь с использованием пьезоинструментов и турбинных наконечников

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В Калининградской области с понедельника, 3 августа, разрешено предоставление определенной стоматологической помощи. Соответствующее постановление подписала руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

В частности, разрешена стоматологическая помощь с использованием пьезоинструментов и турбинных наконечников.

Напомним, ранее из-за роста числа заболевших коронавирусом в регионе были введены . ограничения на услуги, при оказании которых невозможно соблюсти масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU