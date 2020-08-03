На ул. Карамзина в Калининграде построят торгово-развлекательный комплекс

3 Авг. 2020 2020-08-03T18:08:34+03:00

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На улице Карамзина в Калининграде недострой переделают в торгово-развлекательный комплекс. Соответствующее разрешение на поведение реконструкции опубликовано на сайте регионального агентства по градостроению.

Речь идет об объекте незавершенного строительства на Карамзина,42. Общая площадь комплекса составит более 12 тыс квадратных метров, этажность – 2-4 этажа.

Разрешение на реконструкцию получило ООО «Кёнигтрейдингинвест», документ действует до июля 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU