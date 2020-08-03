Ревнивый калинниградец зарезал приятеля и получил 7 лет "строгача"

3 Авг. 2020 2020-08-03T19:01:52+03:00

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В Калининграде осудили мужчину, который из-за ревности зарезал приятеля. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

Инцидент произошел 27 января в одной из квартир на улице Судостроительной. Во время распития спиртного горожанин стал оказывать знаки внимания сожительнице приятеля, что ему очень не понравилось. Мужчина схватил нож и нанес дерзкому гостю не менее четырех ударов. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Суд приговорил поножовщика к семи годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU