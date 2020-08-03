Ревнивый калинниградец зарезал приятеля и получил 7 лет "строгача"
В Калининграде осудили мужчину, который из-за ревности зарезал приятеля. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.
Инцидент произошел 27 января в одной из квартир на улице Судостроительной. Во время распития спиртного горожанин стал оказывать знаки внимания сожительнице приятеля, что ему очень не понравилось. Мужчина схватил нож и нанес дерзкому гостю не менее четырех ударов. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.
Суд приговорил поножовщика к семи годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU