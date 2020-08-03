Калининградцы задолжали за тепло и горячую воду более 800 млн рублей

3 Авг. 2020 2020-08-03T20:28:40+03:00

Должники уже получили более двух тысяч судебных приказов

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Потребители задолжали МП «Калининградтеплосеть» 1 млрд 79 млн рублей. Большая часть суммы – 818,1 млн рублей – задолженность физических лиц, сообщает пресс-служба городской администрации.

200 млн рублей - это долг собственников и арендаторов нежилых помещений, предприятия и организации бюджетной сферы задолжали за тепло 35,8 млн рублей, управляющие компании – 24,3 млн рублей.

По данным мэрии, должники уже получили более двух тысяч судебных приказов, также им придется заплатить пени за несвоевременное внесение платы в размере 22,7 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU