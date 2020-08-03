Жителей Калининграда приглашают пройти кинопрактику на съемочной площадке

3 Авг. 2020 2020-08-03T20:55:28+03:00

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В Калининграде «Фестивальная дирекция» начала формировать резерв начинающих киноспециалистов и специалистов со стажем. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Практиканты смогут попробовать свои силы по 18 направлениям: костюмер, художник-декоратор, администратор площадки, кастинг-директор, линейный продюсер, сценарист, режиссер-постановщик и другие.

Чтобы попасть в состав резерва и пройти практику на съемочных площадках кинокомпаний, которые снимают фильмы на территории Калининградской области, необходимо соответствовать ряду критериям. Среди них наличие постоянной регистрации на территории Калининградской области; возраст от 16 до 55 лет; высокий личностно-профессиональный потенциал и мотивация к включению в резерв киноспециалистов; отсутствие судимости.

«Учебная практика на съемочной площадке позволит увеличить количество специалистов в области, что в будущем поможет решить вопрос нехватки кадров для кинопроизводства в регионе. Собирая базу анкет, Фестивальная дирекция сформирует список специалистов, которые получат практические навыки работы на съемочной площадке. В дальнейшем практиканты будут рекомендованы кинопроизводителям в качестве полноценных работников», - добавили в пресс-службе правительства области.

ИСТОЧНИК KP.RU